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Hakan Çalhanoğlu geri dönüyor

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#Hakan Çalhanoğlu#Inter#Serie A
Hakan Çalhanoğlu geri dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 19:25

Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçına yetişebilir.

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İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan sevindiren haber geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynadığı maçta sakatlanan ve Karadağ mücadelesinde forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Serie A'da Hellas Verona ile oynadığı karşılaşmada da kadroda yer almamıştı.

Sky'da yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu, Hellas Verona maçının ardından takımla çalıştı. 30 yaşındaki orta sahanın, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Leipzig maçına kadar hazır hale gelebileceği belirtildi.

Bu sezon Inter'de 12 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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#Hakan Çalhanoğlu#Inter#Serie A

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