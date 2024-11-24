Hakan Çalhanoğlu geri dönüyor

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İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan sevindiren haber geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynadığı maçta sakatlanan ve Karadağ mücadelesinde forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Serie A'da Hellas Verona ile oynadığı karşılaşmada da kadroda yer almamıştı.

Sky'da yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu, Hellas Verona maçının ardından takımla çalıştı. 30 yaşındaki orta sahanın, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Leipzig maçına kadar hazır hale gelebileceği belirtildi.

Bu sezon Inter'de 12 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 kez gol sevinci yaşadı.