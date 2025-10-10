Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’ın transfer teklifini kabul etti! İşte dev buluşmada yaşananlar ve Fenerbahçe detayı

Haberin Devamı

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray’la adı sıkça anılan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Milano’da Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu ile bir araya gelen milli futbolcunun, transferle ilgili net mesajlar verdiği öğrenildi.

OCAK AYI PLANI HAZIR

Galatasaray Yönetimi, Inter’i ikna edemediği Hakan Çalhanoğlu için yeniden devrede. Milano’daki yemekte, yıldız oyuncunun sözleri dikkat çeki. Ocak ayı için transfer planı hazır.

MILANO'DA BULUŞTULAR

Galatasaray bir kez daha Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede. Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk, takıma izin verdikten sonra soluğu Milano’da almıştı. Burada Nusret’in restoranına geçen ikilinin masasına, Milli Takım kampı için Milano’dan ayrılmadan önce Hakan Çalhanoğlu’nun da uğradığı ortaya çıktı.

'BENİMLE İLGİLİ BİR DURUM DEĞİL'

Hakan Çalhanoğlu, Milli maçlar öncesi yeniden Galatasaray’ın gündeminde. Takıma verilen izni fırsat bilen Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk’un geçtiğimiz günlerde Milano’ya gittiği ve deneyimli orta saha ile Nusret’te buluştuğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İtalya’da yenen yemeğin perde arkası da yavaş yavaş aralanıyor. Buruk mutlaka kadrosunda görmek istediği Çalhanoğlu için nabız yoklarken, tecrübeli futbolcunun yaz döneminde Fenerbahçe ile adının anılmasını “Benimle ilgili bir durum değil” diyerek açıkladığı bildirildi.

'KULÜBÜMLE ANLAŞIN YETER'

Hakan’ın Kavukcu ve Buruk’a çocukluk aşkını hatırlatarak, “Sadece Galatasaray” cevabını verdiği, ocak ayındaki muhtemel bir transfer için de “Kulübümle anlaşın yeter” cevabını verdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar yaz döneminde Inter’i bonservis konusunda ikna edememişti.

Galatasaray Yönetimi, Hakan için bir operasyon daha başlatma hazırlığında. Okan hoca kış döneminde orta sahaya mutlaka takviye yapılmasını istiyor.