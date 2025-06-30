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Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a Arda Güler Inter'e! Sürpriz transferi Rumen basını yazdı

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#Hakan Çalhanoğlu#Arda Güler#Galatasaray
Hakan Çalhanoğlu Galatasaraya Arda Güler Intere Sürpriz transferi Rumen basını yazdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 16:50

Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den sarı kırmızılılara olası gidişi sonrası Arda Güler sürprizi yaşanabilir.

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A Milli futbol takımımızda forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler için Rumen basınında önemli bir transfer haberine yer verildi.

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Hakan Çalhanoğlu Galatasaraya Arda Güler Intere Sürpriz transferi Rumen basını yazdı

Bir süredir Galatasaray’a transferi gündemde olan Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi Inter‘in, transfer parolasının belli olduğu ortaya çıktı.

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Hakan Çalhanoğlu Galatasaraya Arda Güler Intere Sürpriz transferi Rumen basını yazdı

GALATASARAY’A ÇOK YAKIN İDDİASI

Buna göre, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’a gitmek istiyor ve sarı kırmızılılarla resmi temaslar yakında resmen başlayacak.

Hakan Çalhanoğlu Galatasaraya Arda Güler Intere Sürpriz transferi Rumen basını yazdı

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Inter’in ise Hakan sonrası orta sahaya yapacağı takviyelerde çeşitli isimler gündeme gelirken, Rumen teknik adam Chivu’nun planı belli oldu.

Hakan Çalhanoğlu Galatasaraya Arda Güler Intere Sürpriz transferi Rumen basını yazdı

CHIVU’NUN PLANI: ARDA GÜLER

Inter teknik direktörü Cristian Chivu’nun, Hakan’ın olası satışı sonrası yönetiminden Arda Güler’i isteyeceği ifade edildi.

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#Hakan Çalhanoğlu#Arda Güler#Galatasaray

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