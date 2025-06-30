Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a Arda Güler Inter'e! Sürpriz transferi Rumen basını yazdı

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A Milli futbol takımımızda forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler için Rumen basınında önemli bir transfer haberine yer verildi.

Bir süredir Galatasaray’a transferi gündemde olan Hakan Çalhanoğlu için İtalyan devi Inter‘in, transfer parolasının belli olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY’A ÇOK YAKIN İDDİASI

Buna göre, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’a gitmek istiyor ve sarı kırmızılılarla resmi temaslar yakında resmen başlayacak.

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Inter’in ise Hakan sonrası orta sahaya yapacağı takviyelerde çeşitli isimler gündeme gelirken, Rumen teknik adam Chivu’nun planı belli oldu.

CHIVU’NUN PLANI: ARDA GÜLER

Inter teknik direktörü Cristian Chivu’nun, Hakan’ın olası satışı sonrası yönetiminden Arda Güler’i isteyeceği ifade edildi.