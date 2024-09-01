Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor maçını izledi

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Eyüpspor - Trabzonspor maçının sürpriz bir konuğu vardı. A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı tribünden takip etti.
Milli Takım kampına katılmak üzere İstanbul'a gelen Inter'in yıldızı Hakan, mücadeleyi protokol tribününden izledi.
A Milli Takım teknik direktörü Montella ve ekibi de karşılaşmayı yerinden takip etti.
📹 Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor maçını izlemek üzere Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda.— Spor Arena (@sporarena) September 1, 2024
🤳 @burakakin_ pic.twitter.com/M8NY9nzYui