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Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor maçını izledi

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#Eyüpspor - Trabzonspor#Hakan Çalhanoğlu#Montella
Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor maçını izledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 19:54

İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor maçını tribünden takip etti. A Milli Takım teknik direktörü Montella da maçı yerinden izledi.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Eyüpspor - Trabzonspor maçının sürpriz bir konuğu vardı. A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı tribünden takip etti.

Milli Takım kampına katılmak üzere İstanbul'a gelen Inter'in yıldızı Hakan, mücadeleyi protokol tribününden izledi.

A Milli Takım teknik direktörü Montella ve ekibi de karşılaşmayı yerinden takip etti.

Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor maçını izledi

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#Eyüpspor - Trabzonspor#Hakan Çalhanoğlu#Montella

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