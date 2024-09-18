Hakan Çalhanoğlu, Etihad'da Manchester City'ye karşı! Şampiyonlar Ligi iddaa oranları, çarpıcı istatistikler...

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MANCHESTER CITY

Son 4 sezonu İngiltere Premier Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Manchester City, yeni sezona da 4/4 ile başladı.

Lig öncesi Manchester United'ı penaltılarla geçip Community Shield'dan da zaferle ayrılmışlardı.

Julian Alvarez'i Atletico Madrid'e sattılar. Joao Cancelo'dan 25 milyon euro gelir elde ettiler.

Alvarez'in yokluğunu Savinho hamlesiyle telafi ettiler.

Geçen sezon bonservis parası alamadan Barcelona'ya kaptırdıkları İlkay Gündoğan'ı, aynı şekilde bonservissiz kadrolarına geri kattılar.

Nathan Ake ve Oscar Bobb dışında göze çarpan bir eksik yok. Phil Foden maç kadrosunda olacak.

4 lig maçında 9 gol atan Erling Haaland çok formda.

Orta alanda Rodri, Haaland'ın arkasında Kevin De Bruyne, stoperde "Manuel Akanji & Ruben Dias" ikilisi forma giyecek.

INTER



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İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'de ise Federico Dimarco sakatlığı, Marko Arnautovic hasta olduğu için deplasman kafilesinde yer almadı.

Dimarco ve Arnautovic dışında Tajon Buchanan'ı da eksik listesine ekleyebiliriz; bu sezon hiç forma giyemedi.

Joaquin Correa liste dışı.

TD Simone Inzaghi hücumda "Marcus Thuram & Lautaro Martinez" ikilisini kullanacak.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Monza deplasmanında süre almadı; zorlu maçta ilk 11'de olacak.

Alessandro Bastoni ve Nicolo Barella da dinlendi, ilk 11'deki yerlerini geri alacaklar.

"Manchester City - Inter" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester City, ŞL'de oynadığı son 23 maçı kaybetmedi! (16G 7B)

- Inter, ŞL'ye katıldığı son 9 sezonun sadece 1'ine galibiyetle başlayabildi. (5B 3M)

- Maçın İsveçli hakemi Glenn Nyberg, bu sezon 2 karşılaşma yönetti. (6 sarı kart - 2 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City kazanır" oldu!

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%50'lik kesim İngiliz ekibin Etihad'da 3 puana yakın olduğunu düşünüyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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