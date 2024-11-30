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Hakan Çalhanoğlu en iyi 11'e; Onuachu ise en iyi gole aday!

Güncelleme Tarihi:

#FIFA The Best#Hakan Çalhanoğlu#Paul Onuachu
Hakan Çalhanoğlu en iyi 11e; Onuachu ise en iyi gole aday
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 07:00

FIFA, En İyiler Ödülleri’nde finale kalan isimleri duyurdu.

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Inter forması giyen A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, En İyi Erkek 11’i için aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı.

Yılın en iyi golü için verilen FIFA Puskas Ödülü adayları arasında geçen sezon Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu’nun 10 Kasım 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor-Konyaspor maçında attığı gol de yer aldı.

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11’inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini bulacak.

9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, FIFA En İyi Erkek 11’i ve FIFA En İyi Kadın 11’i de dahil olmak üzere birçok kategoride 10 Aralık 2024 tarihinde 23.59’a kadar oy kullanabilecek.

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Hakan Çalhanoğlu en iyi 11e; Onuachu ise en iyi gole aday

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#FIFA The Best#Hakan Çalhanoğlu#Paul Onuachu

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