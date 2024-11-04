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Hakan Çalhanoğlu döndü, Inter zirveyle farkı 1'e indirdi

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#Inter#Hakan Çalhanoğlu#Serie A
Hakan Çalhanoğlu döndü, Inter zirveyle farkı 1e indirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 00:54

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter, konuk ettiği Venezia'yı 1-0 mağlup etti ve lider Napoli ile puan farkını 1'e indirdi.

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İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter, konuk ettiği Venezia'yı 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Inter'in galibiyet golünü 65. dakikada Lautaro Martínez kaydetti.

Sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 70. dakikada oyuna dahil oldu.

Müsabakanın 88. dakikasında Venezia kalesine harika bir şut çıkaran Hakan Çalhanoğlu, kaleci Stankovic'i geçemezken rakibini tebrik etti.

Bu galibiyetle puanını 24'e çıkaran Inter, lider Napoli'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Ligde 8 puanda kalan Venezia ise 18. sırada yer aldı.

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Arsenal'ı ağırlayacak. 

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#Inter#Hakan Çalhanoğlu#Serie A

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