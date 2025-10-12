×
Hakan Çalhanoğlu 'dalya' dediği maçta şov yaptı!

Güncelleme Tarihi:

Hakan Çalhanoğlu dalya dediği maçta şov yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 00:27

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında forma giyerek "100"ler kulübüne girdi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

64 DAKİKAYA 2 ASİST SIĞDIRDI

Mücadeleye 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, bu maçla birlikte 100. kez milli formayı giydi. 64. dakikada yerini Salih Özcan'ı bırakan Çalhanoğlu, 2 de asist yaptı.

İLK KEZ 2013'TE

Milli yıldız, 6 Eylül 2013 tarihinde Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasında ilk kez milli formayı terletmişti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 100 maçta kariyerinde 21 gol ve 16 asist kaydetti.

