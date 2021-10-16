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Hakan Çalhanoğlu CANLI YAYINLA Misli.com'da! Lazio-Inter maçına iddaa oynayanların %22'si...

#Misli.Com#İddaa#Lazio Inter
Hakan Çalhanoğlu CANLI YAYINLA Misli.comda Lazio-Inter maçına iddaa oynayanların %22si...

Ciro Immobile kaptanlığındaki Lazio, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'i Stadio Olimpico'da konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İtalya'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

LAZIO

Milli ara öncesi Bologna deplasmanında 3-0 yenilen Lazio'da, stoper Francesco Acerbi de kırmızı kart görmüştü. Inter karşısında savunma ikilisi olarak "Felipe & Patric" göreceğiz.

Sakatlığını atlatan ve TD Maurizio Sarri'nin basın toplantısında açıkladığına göre 2 tam gün takımla antrenmana da çıkan Ciro Immobile, hücum merkezindeki yerini alabilecek.

Sarri; "İki takımın tarihteki rekabetine saygım var ama beni şu an ilgilendiriyor, geçmişi çok önemsemiyorum..." dedi.

Kanatlarda Felipe Anderson ve Pedro Rodriguez izleyeceğiz. Orta üçlü ise Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto ve ortalarında Lucas Leiva olarak dizilecek.

Sarri'nin eldivenleri, Bologna maçında yediği hatalı gole rağmen bir kez daha Pepe Reina'ya emanet etmesi bekleniyor.

INTER

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Simone Inzaghi geçtiğimiz sezonun sonunda Lazio'yu bırakıp bu sezonun başında Inter'e geçmişti. Inzaghi ile Inter ilk 7 maçta 17 puan topladı ve lider Napoli'yi 4 puan geriden 3. sırada takip ediyor.

Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Lautaro Martinez ve Joaquin Correa'nın, hatta Uruguay Milli Takımı'nda forma giyen Matias Vecino'nun durumları maç saati netleşecek.

Inzaghi; "Lautaro, Correa ve Vecino ile Roma'da buluşacağız. Son durumlarına bakıp beraber karar vereceğiz..." dedi.

Şili Milli Takımı'yla 1 haftada 3 maça çıkan Alexis Sanchez ve Arturo Vidal ise Roma'ya gitmedi. Önümüzdeki hafta arası oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına daha diri kalmaları adına Milano'ya döndü.

Bizim milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, İtalyan kaynaklara bakılırsa ilk 11'deki yerini alabilecek. Yanında da "Barella & Brozovic" ikilisi olacak. Hücumda Edin Dzeko'nun da forması garanti...

Hakan Çalhanoğlu CANLI YAYINLA Misli.comda Lazio-Inter maçına iddaa oynayanların %22si...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lazio'nun bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Inter'in bu sezon ligde oynadığı 7 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti, 6'sında "karşılıklı gol" de izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Inter kazanır" oldu!

%24'lük kesim eski takımı Lazio karşısında Simone Inzaghi'nin öğrencilerinin 3 puan alacağını düşünüyor...

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%22'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...

Hakan Çalhanoğlu CANLI YAYINLA Misli.comda Lazio-Inter maçına iddaa oynayanların %22si...

Lazio'nun kaptanı Ciro Immobile'nin İtalya Milli Takımı ile attığı golleri izleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Lazio Inter

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