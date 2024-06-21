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Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'in transfer gündeminde!

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#Transfer#Bayern Münih#Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münihin transfer gündeminde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 22:54

Alman devi Bayern Münih, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı.

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A Milli Takımımız ile EURO 2024'te mücadele eden Hakan Çalhanoğlu, bu yaz dev bir transfer yapabilir. Yıldız orta sahanın Bayern Münih'in gündeminde olduğu belirtildi.

Bild'in haberinde orta sahaya Palhinha'yı transfer etmek isteyen Bayern Münih'in Hakan Çalhanoğlu'nu da listeye aldığı belirtildi. Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli yıldız, Palhinha transferinde olumsuz sonuç alınması halinde Alman devinin ikinci seçeneği olarak dikkat çekiyor.

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TRT Spor'dan İbrahim Kırkayak, Hakan ile daha önce yaptığı bir görüşmede bu transfer ihtimalinin gözüktüğünü ve Hakan'ın da transfer haberlerini doğruladığını bildirdi.

Palhinha için yaptığı 35 ve 45 milyon euroluk teklifler Fulham tarafından reddedilen Bayern'in üçüncü bir teklif yapacağı, bu teklifin de reddedilmesi halinde rotayı Hakan'a çevireceği belirtildi.

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Daha önce Almanya'da Karlsruhe, Hamburg ve Leverkusen formaları giyen Hakan Çalhanoğlu, 2017'de Milan'a transfer olmuş ve sonrasında da 2021'de Inter kadrosuna katılmıştı. 30 yaşındaki milli futbolcumuz, 2027 yılına kadar sözleşmeli olduğu Inter'de şampiyonlukla tamamlanan geçen sezonda 15 gol ve 3 asistle oynamıştı.

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#Transfer#Bayern Münih#Hakan Çalhanoğlu

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