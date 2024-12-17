Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter gol yağdırdı: 6-0

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İtalya Serie A'nın 16. haftasında Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Marco Baroni'nin çalıştırdığı Lazio'yu 6-0 mağlup etti.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Inter'in galibiyet gollerini 41. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 45. dakikada Federico Dimarco, 51. dakikada Nicolo Barella, 53. dakikada Denzel Dumfries, 77. dakikada Carlos Augusto ve 90. dakikada Marcus Thuram attı.

MAÇIN ADAMI ÇALHANOĞLU OLDU

Inter'de milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 63 dakika görev yaptı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının ilk golünü kaydetti.

Maçın oyuncusu seçilen Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

INTER LİDERİN ENSESİNDE

Bu galibiyetle puanını 34'e yükselten Inter, 1 maç eksiğiyle lider Atalanta'nın 3 puan gerisinde, 3. sırada yer aldı. Serie A'da 31 puanda kalan Lazio ise 5. basamakta yer buldu.

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İtalya Serie'nın bir sonraki haftasında Inter, Como 1907'yi ağırlayacak. Lazio ise deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.