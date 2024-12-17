×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter gol yağdırdı: 6-0

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Serie A#Inter
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter gol yağdırdı: 6-0
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 01:56

İtalya Serie A'nın 16. haftasında milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Inter, deplasmanda Lazio'yu 6-0'lık skorla bozguna uğrattı.

Haberin Devamı

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Marco Baroni'nin çalıştırdığı Lazio'yu 6-0 mağlup etti.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Inter'in galibiyet gollerini 41. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 45. dakikada Federico Dimarco, 51. dakikada Nicolo Barella, 53. dakikada Denzel Dumfries, 77. dakikada Carlos Augusto ve 90. dakikada Marcus Thuram attı.

MAÇIN ADAMI ÇALHANOĞLU OLDU

Inter'de milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 63 dakika görev yaptı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının ilk golünü kaydetti.

Maçın oyuncusu seçilen Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

INTER LİDERİN ENSESİNDE

Bu galibiyetle puanını 34'e yükselten Inter, 1 maç eksiğiyle lider Atalanta'nın 3 puan gerisinde, 3. sırada yer aldı. Serie A'da 31 puanda kalan Lazio ise 5. basamakta yer buldu.

Haberin Devamı

İtalya Serie'nın bir sonraki haftasında Inter, Como 1907'yi ağırlayacak. Lazio ise deplasmanda Lecce ile karşılaşacak.

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter gol yağdırdı: 6-0

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Serie A#Inter

BAKMADAN GEÇME!