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Hakan Çalhanoğlu attı, Inter farka gitti! Lider...

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#Futbol#Inter#Serie A
Hakan Çalhanoğlu attı, Inter farka gitti Lider...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 21:57

İtalya Serie A'nın 18. haftasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, deplasmanda karşılaştığı Cagliari'yi 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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İtalya Serie A'nın 18. haftasında Cagliari ile Inter kozlarını paylaştı.

Sardegna Arena'da oynanan karşılaşmayı Inter, 3-0'lık skorla kazanmasını bildi.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Alessandro Bastoni, 71. dakikada Lautaro Martínez ve 78. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 80 dakika forma giydi.

Maç fazlasıyla puanını 40'a çıkaran Inter, aynı puanda bulunan Atalanta'yı averajla geçerek liderliğe yükseldi. Cagliari ise 14 puanla 18. sırada kaldı. 

Inter, Serie A'nın bir sonraki haftasında Venezia deplasmanına gidecek. Cagliari ise Monza'ya konuk olacak. 

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#Futbol#Inter#Serie A

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