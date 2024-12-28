Hakan Çalhanoğlu attı, Inter farka gitti! Lider...

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İtalya Serie A'nın 18. haftasında Cagliari ile Inter kozlarını paylaştı.
Sardegna Arena'da oynanan karşılaşmayı Inter, 3-0'lık skorla kazanmasını bildi.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Alessandro Bastoni, 71. dakikada Lautaro Martínez ve 78. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 80 dakika forma giydi.
Maç fazlasıyla puanını 40'a çıkaran Inter, aynı puanda bulunan Atalanta'yı averajla geçerek liderliğe yükseldi. Cagliari ise 14 puanla 18. sırada kaldı.
Inter, Serie A'nın bir sonraki haftasında Venezia deplasmanına gidecek. Cagliari ise Monza'ya konuk olacak.
🇹🇷 Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüpic.twitter.com/BrbSntM00U— Spor Arena (@sporarena) December 28, 2024