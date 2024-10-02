Hakan Çalhanoğlu attı, Inter farka gitti! Rade Krunic'ten inanılmaz hata

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İtalyan devi Inter, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldızı konuk etti.

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun harika bir frikik golüne imza attığı maçta 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

İtalyan ekibinin diğer gollerini Rade Krunic'in büyük hatasında 59. dakikada Marko Arnautovic, 71. dakikada Lautaro Martínez ve 81. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi kaydetti.

Bu skorla puanını 4'e çıkaran Inter, altıncı sırada yer aldı. Henüz puanla tanışamayan Kızılyıldız ise son sıralarda kaldı.

Inter, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında İsviçre temsilcisi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak.

ÇALHANOĞLU'NDAN 53 GOL KATKISI

İtalyan ekibi Inter ile tüm kulvarlarda 142. maçına çıkan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 29 golünü Kızılyıldız ağlarına gönderdi. Başarılı orta saha, Inter formasıyla 24 de asist katkısı yaptı.

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Hakan Çalhanoğlu, Wesley Sneijder'den bu yana Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde frikik golü atan ilk oyuncu oldu.