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Hakan Çalhanoğlu sahneye çıktı, Inter zirveye göz kırptı!

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#Futbol#Inter#Como
Hakan Çalhanoğlu sahneye çıktı, Inter zirveye göz kırptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 00:43

İtalya Serie A'nın 17. haftasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun asist yaptığı karşılaşmada Inter, Como'yu 2-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

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İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, Como 1907 ile kozlarını paylaştı.

Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Inter, zirve takibini sürdürdü.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Carlos Augusto ve 90+2. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Inter, bu galibiyetle puanını 37 yaptı ve 1 maç eksiğiyle lider Atalanta'nın 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Como ise 15 puanla 16. sırada kaldı.

Inter, Serie A'nın bir sonraki haftasında Cagliari'yi konuk edecek. Como ise sahasında Lecce ile karşılaşacak.

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#Futbol#Inter#Como

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