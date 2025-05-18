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Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Inter fırsat tepti!

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#Inter#Serie A#Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Inter fırsat tepti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 23:57

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Inter, sahasında Lazio ile son dakikada kalesinde gördüğü golle 2-2 berabere kaldı ve lider Napoli'nin 2 puan kaybettiği haftada fırsat tepti.

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Inter ile Lazio, İtalya Serie A'nın 37. haftasında karşı karşıya geldi. 

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ilk yarısını 45+2. dakikada Bisseck'in kaydettiği golle 1-0 üstün tamamlayan Inter'e Lazio'dan cevap 72'de Pedro'dan geldi. Karşılaşmanın 79. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta kafayla topu ağlara gönderen Dumfries takımını bir kez daha öne geçirdi. Ancak 90. dakikada sahne Lazio adına bir daha Pedro'nundu. Kullanılan penaltı vuruşunda fileleri sarsan İspanyol futbolcu maçın skorunu belirledi ve Inter'i belki de şampiyonluktan etti.

Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter adına maçın yıldızı seçilirken mücadeleyi 1 asistle tamamladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli yıldız, 90+1. dakikada yerini Zielinski'ye bıraktı. 

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Napoli'nin Parma ile berabere kaldığı haftada fırsat tepen Inter, ligin son haftasına 78 puanla ikinci sırada giriyor. Lider Napoli'nin ise 79 puanı bulunuyor.

Serie A'nın son haftasında Inter, Camo deplasmanına konuk olacak. Napoli ise sahasında Cagliari'yi ağırlayacak. 

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#Inter#Serie A#Hakan Çalhanoğlu

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