Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'da en golcü oyuncular listesinde 4. sıraya yükseldi

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Hakan Çalhanoğlu, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan karşısında kaydettiği penaltı golüyle A Milli Takım formasıyla attığı gol sayısını 21'e çıkardı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 6 Eylül 2013 tarihinde ilk kez giydiği milli formayla 97 mücadeleye çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, listenin 4. basamağındaki 21 gollü Lefter Küçükandonyadis ve Cenk Tosun'u yakaladı.

Milli formayla tarihte en çok gol atan oyuncular listesinde FETÖ firarisi Hakan Şükür, 51 golle ilk sırada yer alıyor.

Burak Yılmaz kaydettiği 31 golle sıralamada ikinci, Tuncay Şanlı ise 22 golle üçüncü basamakta bulunuyor.

Futbol hayatını İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de sürdüren deneyimli futbolcunun milli formayı giydiği organizasyonlardaki gol ve asist sayıları şöyle: