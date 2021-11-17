Hakan Çalhanoğlu '6 ve 8 numarada daha rahatım' dedi! Şenol Güneş'e gönderme mi?

Haberin Devamı

Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek grubunu ikinci tamamlayan ve Dünya Kupası için play-off bileti alan Milli Takımımızın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Kuntz'a övgüler yağdıran Çalhanoğlu, hocasının kendisini Inter'de de oynadığı 6-8 numara pozisyonunda görev verdiğini ifade etti. Önceki dönemde daha çok hücumun sol tarafında görev alan Çalhanoğlu'nun sözleri Şenol Güneş'e gönderme olarak da yorumlandı.



Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

ÜZERİMİZDEKİ AĞIRLIĞI ATTIK

Kampta hocamız iyi hazırladı. Zor maç olacağını biliyorduk burada. Cebelitarık maçını farklı kazandığımız için mutluyduk. Bir ağırlık vardı üstümüzde attık. Direkt gitmeyi isterdik ama önümüzde play-off var. Bundan ötürü de mutluyuz.

6-8 NUMARADA ÇOK RAHATIM

Haberin Devamı

Hocamız 'Maçın en iyisisin, dışarıdan gelen seslere kulak asma, sen bu takımın en iyi oyuncularından birisin' dedi. Ben de 'Takmıyorum' dedim. Biz bunlara alıştık. Biz her zaman en iyi şekilde takıma katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Öyle bir diyalog geçti. Hocama teşekkür ediyorum. Beni istediğim pozisyonda oynatıyor. Burada çok rahatım. Inter'de oynadığım pozisyon. 6-8 arası bir pozisyon. Gençler halledecek artık önde işleri.

PLAY-OFF SÖZLERİ

Play-offlarda zor maçlar olacak. Kim gelirse gelsin, iyi hazırlanmamız gerekiyor. Hocamızla iyi analiz edip kazanmaya çıkacağız. Hedefimiz Dünya Kupası..."