Hakan Çalhanoğlu 5 büyük ligin baz alındığı istatistikte en iyi merkez orta saha

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahibinin kira oyunuEv sahibinin kira oyunu!#Kira Zammı
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Gedson, Galatasaraya geri dönüyor Maliyeti...Gedson, Galatasaray'a geri dönüyor! Maliyeti...#Transfer
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
G.Sarayın efsane başkanına son görev Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...G.Saray'ın efsane başkanına son görev! Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...#Selahattin Beyazıt
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Kuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdilerKuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdiler!#Kuş Gribi
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
İlk kez ortaya çıktı... Sigara içenlerin torunlarında görülüyorİlk kez ortaya çıktı... Sigara içenlerin torunlarında görülüyor!#Sigara
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
Erken sonuçlar geldi: Omicronda süper bağışıklık müjdesiErken sonuçlar geldi: Omicron'da 'süper bağışıklık' müjdesi!#Omicron
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas Bunu yapabilir mi Kural...F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas! Bunu yapabilir mi? Kural...#Fenerbahçe
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Hakan Çalhanoğlu 5 büyük ligin baz alındığı istatistikte en iyi merkez orta saha

#Hakan Çalhanoğlu#İnter#Seriea

Avrupa’nın 5 büyük liginde sezonun yarısından fazlasını geride bıraktığımız bu dönemde İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 5 büyük ligin merkez orta saha oyuncuları arasında birden fazla istatistikte yakaladığı ortalamalar ile zirvede yer alıyor.

Haberin Devamı

271 farklı ligi kapsayan, 100’den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator’un hazırladığı raporlarda İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, 5 büyük ligde merkez orta saha oyuncuları arasında en iyi oyuncu konumunda yer alıyor. 5 büyük ligin merkez orta sahaları karşılaştırıldığında Hakan Çalhanoğlu, "Comparisonator Index" parametresinde 90 dakika başına aldığı 488.8 puan ile lider durumda. Fransa Ligue 1’de Rennes forması giyen Lovro Majer 415.5 puan, Almanya Bundesliga’da Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich 396.4 puan, Liverpool'dan Naby Keita da 376.6 puan ile liglerinin en iyileri konumunda yer bulunuyor.

ŞUT PASINDA DA ZİRVEDE HAKAN ÇALHANOĞLU

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, “Şut Pası" parametresinde de lider durumda bulunuyor. 90 dakika başına verdiği 2.75 şut pası ile Hakan Çalhanoğlu, 5 büyük ligin merkez orta saha oyuncuları arasında zirvede. Leicester City’den Youri Tielemans 2.08, Bochum’dan Eduard Lowen 2.04, Rennes’den Lovro Majer 1.89, Real Madrid’ten Toni Kroos 1.44 şut pası ile kendi liglerinde bu alanda ilk sırada bulunuyor.

MILINKOVIC-SAVIC, OFANSİF 1’E 1’DE İLK SIRADA

Haberin Devamı

"Kazanılan Ofansif 1-1" parametresinde, Comparisonator verilerine göre 90 dakika başına yakaladığı 7.19 ortalama ile merkez orta sahalar arasında Avrupa'nın 5 büyük liginin lideri konumunda Lazio'nun başarılı orta sahası Sergej Milinkovic-Savic var. Bu parametrede dikkat çeken diğer isimler ise 7.10 ortalama ile Bundesliga lideri olan Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, 6.51 ortalama ile LaLiga lideri olan Real Sociedad'lı Mikel Merino. Bu alanda Fransa Ligue 1’in zirvesinde 5.82 ortalama ile Strasbourg forması giyen Ibou Sissoko yer alırken, Premier Lig’de ise ilk sıranın sahibi 5.74 ortalama ile Chelsea’nin Hırvat oyuncusu Mateo Kovacic oldu.

ANAHTAR PASTA LOVRO MAJER DİKKAT ÇEKİYOR

“Başarılı Anahtar Pas" parametresinde, 90 dakika başına yakaladığı 1.33 ortalama ile Avrupa'nın 5 büyük liginin merkez orta sahalar arasında lideri bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Rennes'ten Hırvat orta saha Lovro Majer. Majer'e en yakın oyuncular ise Leicester City'den 1.19 ortalama ile Premier Lig lideri Youri Tielemans ve 1.09 ortalama yakalan Inter'den Serie A lideri Nicolo Barella. Barcelona’nın dünya futboluna sunduğu genç yıldız adayı Gavi 0.70 ile LaLiga’nın, Mainz 05 forması giyen Jae-Sung Lee ise 0.90 ile Bundesliga’nın bu alanda en iyi merkez orta saha oyuncusu durumunda bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Çalhanoğlu#İnter#Seriea

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe