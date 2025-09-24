Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de görev alacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sonu 7 yıllık Ali Koç dönemi sona ererken, Sadettin Saran sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.

Fenerbahçe'de 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşen seçime dört gün kala, 16 Eylül'de başkan adaylığından çekilen ve Sadettin Saran'a desteğini açıklayan Hakan Bilal Kutlualp'in Futbol AŞ'de görev alabileceği konuşuluyordu.

SARAN "BAŞKAN VEKİLLİĞİ TEKLİF EDECEĞİM" DEMİŞTİ

Sadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp'in adaylığını çekmesinden bir gün sonra katıldığı AA Spor Masası programının canlı yayınında, "Güçlü bir Futbol AŞ kuruyoruz. Başkan vekilliğini de Hakan Bilal Kutlualp Bey'e teklif edeceğim, inşallah kabul eder" ifadelerini kullanmıştı.

Sadettin Saran'ın başkan seçilmesinin ardından Hakan Bilal Kutlualp'in Futbol AŞ'de görev almasına kesin gözüyle bakılırken, konuyla ilgili Kutlualp cephesinden açıklama geldi.

HAKAN BİLAL KUTLUALP "FUTBOL AŞ'DE GÖREV ALMA GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Yeni Açık Youtube kanalına konuşan Hakan Bilal Kutlualp, "Ben hayatımda hiçbir göreve talip olmadım. Görev bana talip olur, bakarım. Ama bu konuda hiçbir beklentim yok, spekülasyonlara inanmayın. Futbol AŞ'de görev alma gibi bir düşüncem yok. Sadettin Bey'e teşekkür ediyorum, layık görmüş. Benim öyle bir talebim olmadı. Benim buradaki konuşmam bile Fenerbahçe'ye bir destektir, hizmettir. Sayın Başkan beni arar, bir fikir sorar, her şey olur. Ama kalkıp da illa bir yerde görev almak için, o anlamda görev almayı da pek bu ortamda doğru bulmuyorum. İnsanlar yanlış anlar, derler ki 'bunlar bu hamleleri yaptılar, bak görev bekliyorlarmış'. Hiç öyle bir şey yok, herkes bunu bilsin. Bana görev verilecekse Fenerium'da kasiyerlik görevi istiyorum. Başkandan tek isteğim var, Fenerium'da 3 gün kasiyerlik yapmak, forma satışı yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN SEÇİMDE OY KULLANMASI

Başkanlık seçiminde tüzüğe aykırı şekilde oy kullanan Mert Hakan Yandaş için de konuşan Kutlualp, "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin futbolcusudur. Futbolcuların işleri futbol oynamak. Ben onunla teke tek maça çıksam bana 20 gol atar. Fenerbahçe siyaseti, politikası konuşsak doğal olarak kendi alanı olmadığı için konuşamaz. O yüzden futbolcuların genelde bu işlere karışmaması elzemdir. Ama bu genç arkadaşlarımızın hayat tecrübeleri bizden çok az olduğu için yapacakları hataları sürekli irdelemek de kabuk bağlayacak yarayı sürekli kanatmaya benzer. Bazı şeyleri çok konuşmadan hemen kapatmak lazım. O da profesyonel futbolcu, alnının teriyle parasını kazanan bir insan. Fenerbahçe'ye katkısı olduğu sürece kalır" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Bu sene şampiyon olacaklarına inancının tam olduğunu söyleyen Kutlualp, "Ben bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. 2004 şampiyonluğumuzda sezonun ilk yarısı bitmişti, iptal edilen Rize maçıyla beraber 11 puan geriden geldik ve şampiyon olduk. Bu sene de geri döneceğiz ve şampiyon olacağız, yeter ki takım etrafında kenetlenelim." dedi.