Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi!

Fenerbahçe'de başkan adayları arasında yer alan Hakan Bilal Kutlualp'ten flaş bir hamle geldi.

Kutlualp, Sadettin Saran lehine seçimden çekildiğini açıkladı.

Hakan Bilal Kutlualp'in açıklaması şu şekilde;

"20-21 Eylül'deki Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesinde, Fenerbahçemizin yeniden hak ettiği günlere kavuşması için milyonlarca taraftarımızın ve kongre üyelerimizin sorumluluğunu taşıyarak yola çıktık.

26 Nisan 2025'te YDK toplantısında değişim talebini ilk kez ben dile getirdim. Sayın Başkanın "Kongre yapmayacağız" sözlerinin ardından üyelerimizle birlikte mecburi bir imza kampanyası başlattık. Wyndham Otel'de 2.500'e yakın imza topladık, diğer dernekler ve bağımsız üyelerle bu sayı 10.000'e ulaştı. Bu güçlü irade sonucunda kulüp yönetimimiz kongre kararı almak zorunda kaldı. Sonrasında gerekli 500'den fazla imzayı da Yüksek Divan Kurulumuza teslim ederek adaylık sürecini tamamladık.

Geçmişte Aziz Yıldırım yönetiminde elde ettiğimiz 2 şampiyonluk ve edindiğim tecrübelerimle Fenerbahçe'ye fayda sağlayacağıma olan inancım hep tam oldu. Ancak biz Fenerbahçeliler için esas olan kişisel hedefler değil, kulübümüzün geleceğidir.

Bugün yapılan anketler, değişim isteyen milyonların tercihlerinde Sayın Sadettin Saran'ın önde olduğunu göstermektedir. Ayrıca camiamızda iki adayın birleşmesine dair yoğun bir talep vardır. Kendisiyle yaptığımız detaylı görüşmeler sonucunda hiçbir hukuki sorunun olmadığını bizlere beyan etmiştir. Kulübümüzün ve Yüksek Divan Kurulumuzun da kendisinin adaylığını uygun bulduğunu açıklaması ve devlet kurumlarından herhangi bir olumsuz görüş almamış olması, kararımızda etkili olmuştur. Bu konuları birlikte değerlendirdiğimizde, bu dakikadan sonra artık Sayın Saran'a söz konusu hukuki konularda bir engel gelmesinin gerek hukuksal gerekse demokratik yarış açısından son derece yanlış ve imkânsız bir kurgu olacağını düşünmekteyiz.

Tüm bu gerçekler doğrultusunda en yüksek oyu alan iki adayın ikinci turda yarışacağı bir seçim sistemimizin olmaması, imza sürecinin amacını netleştirmek ve oyların bölünmesine engel olmak adına adaylıktan çekilme kararımızı siz değerleri taraftarlarımıza ve kıymetli kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

Listelerin yarın verilecek olması nedeniyle bu adımı erkenden atmayı zaruri gördük. Sayın Sadettin Saran'ın yönetim kurulu adaylarımıza teveccüh göstermesi kendi takdir ve tasarrufundadır.

Tek gayemiz Fenerbahçe'dir. Dün olduğu gibi gelecekte de Fenerbahçemiz için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceğiz. Seçimde kazananın Fenerbahçe olması, camiamızın bir ve bütün halinde yoluna devam etmesi tek isteğimizdir.

Adaylığımı açıkladığım günden bu yana yanımda olan tüm Fenerbahçe sevdalılarına ve benimle birlikte cesurca bu yolda yürüyen tüm yol arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Yarınlar Fenerbahçe'nin"

CANLI YAYINDA KARARI HAKKINDA KONUŞTU

Bu kararının ardından HTSpor canlı yayınına konuk olan Hakan Bilal Kutlualp, açıklamalarda bulundu.

"Açıklamamda şunu söylüyorum, oyların bölünmemesi önemli. 10 bin imza toplanmış ve bir kongre kararı alınmış. Bu insanların imzalarının tecelli etmesinde, eğer ki benim o sırada adaylığı sürdürmem oy bölünmesine neden olacaksa, 10 bin imza bana göre 10 bin oydur. Bunların isteği değişim zaten. Bu cepheyi bölmenin mantıklı olmayacağına inanan bir insanım. İnsanlara siz kararınızı kendiniz verin diyorum ben. Bu değişimi isteyen insanların oylarının bölünmesine gönlüm razı değil.

Anketlere de baktım ben. Sadettin Bey benden önde gözüküyordu. Çekileyim, oylar bölünmesin, değişim isteyenler daha çoksa, bu durumdan memnun olmayan daha çoksa ona göre kararlarını versinler dedim.

Dün gece Sadettin Bey ile uzun bir görüşme yaptım. Bu konuları değerlendirdik, baktık Fenerbahçe'nin menfaatine hangisi olacak. Ali Bey zaten diğer aday diye bahsedip bizi adaydan saymadığı için benimle görüşmek istemiyordu. Bana diğer aday diyen bir başkanla benim görüşmem beklenemez. Ama seçimden sonra, kim kazanırsa, en hayırlısı olur inşallah. Bana bir görev düşürse, her şeyi yutarım demiştim, Fenerbahçe için her şeyi yaparım. Elimden bir şey gelirse her zaman yaparım.

Bu görüşmede hiçbir yönetici pazarlığı falan yok. Ben öyle pazarlıklara girecek birisi değilim. Yönetimimdeki insanların hiçbiri en ufak bir ego göstermedi. Ben 5 aydır evin yolunu unuttum. İmzalarda başında durdum, Fenerbahçeliler ile konuştum. Bu sistemde Sadettin Bey'in nasıl kazanabileceğini istişare ettik.

Fenerbahçe tarihinde 7 sene aralıksız başkan olup sıfır şampiyonluk yaşayan bir başkanı bu camia barındırmamış. 7 sene şampiyon olamadığı olmuş ama başkanlar değişmiş."