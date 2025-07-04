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Hakan Balta, Vincenzo Montella'nın ekibine katıldı!

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#Milli Takım#Hakan Balta#Türkiye
Hakan Balta, Vincenzo Montellanın ekibine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 20:16

A Milli Futbol Takımı'nın yeni yardımcı antrenörü Hakan Balta oldu.

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A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine Hakan Balta getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlılarda Selçuk Şahin'in görevinden ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlüğe eski milli oyuncu Hakan Balta'nın getirildiği belirtildi.

Almanya'da doğan ve futbolculuk kariyerine bu ülkede başlayan 42 yaşındaki teknik adam, 2003-2007'de Manisaspor ve 2007-2018'de Galatasaray'da forma giydi.

Hakan Balta, son olarak Galatasaray 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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#Milli Takım#Hakan Balta#Türkiye

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