Hakan Balta, Galatasaray'daki görevinden ayrıldı!

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Hakan Balta, Galatasaray U19 Teknik Sorumlusu görevinden ayrıldı.

42 yaşındaki Hakan Balta'nın, Vincenzo Montella'nın yardımcısı olması bekleniyor.

İşte Hakan Balta'nın açıklaması;

Yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiğim U19 Teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım oyuncularıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak, benim için her zaman büyük bir gurur oldu.