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Hakan Balta, Galatasaray'daki görevinden ayrıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Hakan Balta#Galatasaray
Hakan Balta, Galatasaraydaki görevinden ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 19:27

Hakan Balta, Galatasaray U19 Teknik Sorumlusu görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Hakan Balta, Galatasaray U19 Teknik Sorumlusu görevinden ayrıldı.

42 yaşındaki Hakan Balta'nın, Vincenzo Montella'nın yardımcısı olması bekleniyor.

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İşte Hakan Balta'nın açıklaması;

Yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiğim U19 Teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım oyuncularıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak, benim için her zaman büyük bir gurur oldu.

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#Transfer#Hakan Balta#Galatasaray

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