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Hakan, Arda ve Kenan 2024 Küresel Futbol Ödülleri'ne aday gösterildi

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#Hakan Çalhanoğlu#Arda Güler#Kenan Yıldız
Hakan, Arda ve Kenan 2024 Küresel Futbol Ödüllerine aday gösterildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 16:52

Avrupa'nın dev takımlarında oynayan milli yıldızlarımız Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 Küresel Futbol Ödülleri'ne (Globe Soccer Awards) aday olarak gösterildi.

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Milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 Küresel Futbol Ödülleri'nde (Globe Soccer Awards) çeşitli kategorilerde aday gösterildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya temsilcisi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Orta Saha Oyuncusu" kategorilerinde adaylar arasında yer aldı.

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İspanya ekibi Real Madrid'de oynayan Arda Güler ile İtalya'nın Juventus takımında görev yapan Kenan Yıldız ise "2024'ün Yükselen Oyuncusu" kategorisindeki adaylar arasında yer buldu.

Ödüller, 27 Aralık Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Oy verme işlemi, 14 Aralık'ta sona erecek.

Organizasyon için "https://vote.globesoccer.com/" internet sitesi üzerinden oy kullanılabilecek.

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#Hakan Çalhanoğlu#Arda Güler#Kenan Yıldız

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