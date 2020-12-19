Hak eden kazandı

Banu YELKOVAN - Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun uzun zamandır ödemelerde aksaklıklar yaşattığı gerekçesiyle bu hafta oynanacak tüm müsabakalarda 60 saniye süreyle mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaklarını açıklamıştı gün içinde. Karagümrük ve Galatasaray, 60 saniye protestonun az olduğunu düşünüyor olsalar gerek ki bunu maçın büyük kısmına yaydılar. Son dakikalar tüm maçın durağanlığını temize çekecek kadar heyecanlı olacaktı, ama bunu o sırada bilmiyorduk.

ARA SONRASI HEP SIKINTI

G.Saray bay geçtiği haftadan sonra, her ara sonrası yaşadığı adaptasyon sorununu tekrar yaşıyor gibiydi. Ligin ilk 15 dakikada en çok gol atan takımı Karagümrük, bu istatistiğini Galatasaray karşısında korumaya çok yaklaştı. Ancak golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilince, istatistiğini koruyan taraf Alanya ve Kayseri’yle birlikte ligin ilk 15 dakikada gol yemeyen üç takımından biri olan Galatasaray oldu. İlk yarıda tempo namına en öne çıkan an, Karagümrük’ün iptal edilen golü sonrasındaki kısa sevinç anıydı.

2 EMRE DE AKSAYINCA

Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk yarının Galatasaray adına en aksayan isimleriydi. Karagümrük eksikliklerine rağmen bunu hissettirmeyen bir mücadele sahaya koydu. İlk yarıda Akbaba’nın kanadını takviye için Oğulcan’ı sola kaydıran Terim’in hamlesi o kanadı rahatlatmaya yetmedi ve sarı kırmızılılar bu sezon ilk defa ilk yarıyı isabetli şut çekemeden tamamladılar. İlk 45 dakika, en fazla faul yaptıkları ilk yarı olarak da kayıtlara geçti.

NDAO EN HIZLI GOLÜ ATTI

Sahada oynayanları bilmem ama maçı izleyenler, ikinci yarıya değişiklik beklentisiyle girdi. Bu tempoda ikinci bir yarıya daha dayanmak, en istikrarlı izleyiciler için kolay olmayacaktı ama değişikliklerden önce Karagümrük’ün golü geldi. 15. saniyede Ndao’nun kaydettiği gol, Süper Lig’in bu sezon atılan en hızlı ikinci yarı golü oldu. Galatasaray 64. dakikada üç oyuncu birden değiştirse de arda, Bayram ve Belhanda takviyesi oyunu lehlerine çevirmeye yetmedi.

SON BÖLÜM GERiLiMLi GEÇTi

G.Saray kaptanı olarak çıktığı Karagümrük karşılaşmasından 36 sene sonra teknik direktör olarak 69. dakikada kırmızı kart gördü Fatih Terim. 90+5 oynanırken Karagümrük ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Diagne’nin kullandığı penaltıyla durumu eşitledi Galatasaray. Maçın son bölümü yüksek tempo ve gerilimli geçti. Mevlüt, son dakikalarda takımını öne geçiren golü attı ve hak ettikleri galibiyeti takımına getirdi.

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