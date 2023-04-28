Haji Wright'a Fransa'dan talip! Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti, maçını izlediler...

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Antalyaspor'da bu sezon dikkat çekici bir performans sergileyen ABD'li santrfor Haji Wright, ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı gündemine gelmişti. O dönem sakatlık yaşayan 25 yaşındaki golcü oyuncunun transferi bu yüzden gerçekleşmemişti.

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Sönderjyske'den kiraladığı Haji Wright'ın bonservisini sezon başında almış ve 2025'e kadar sözleşme imzalanmıştı.

RUSYA'YA TRANSFER SON ANDA İPTAL OLDU

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Haji Wright için Antalyaspor, Rusya'dan bir kulüple anlaşmaya varmıştı ancak ABD'li golcü Rusya'ya gitmek istemeyince transfer son anda gerçekleşmemişti.

BORDEAUX TAKİP EDİYOR

İtalyan devi Inter'in transfer listesinde olduğu öne sürülen Haji Wright'ın FRansa ekibi Bordeaux tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Ajansspor'un haberine göre Fransız kulüp temsilcileri Antalyaspor - Sivasspor maçını tribünden takip etti.

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Fransa Ligue 2'de şampiyonluk mücadelesi veren Bordeaux'nun eski günlerine dönmek için Haji Wright transferini gündeme aldığı aktarıldı. Antalyaspor'un ABD'li santrfor için 13 milyon euro civarında bir bonservise onay verebileceği, transferde sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği de vurgulandı.

Haji Wright bu sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 23 lig maçında 15 gol atıp 3 de asist yaptı.