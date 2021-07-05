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Futbol
Haber Giriş: 05.07.2021 - 19:55 | Son Güncelleme:

Hagi ve Popescu'dan Burak Elmas'a ziyaret

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Hagi ve Popescu'dan Burak Elmas'a ziyaret

Galatasaray'ın dünkü antrenmanını ziyaret eden efsane isimler Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas'ı da ziyaret etti.

Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen ziyarette başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ile yönetim kurulu üyesi Özgür Işıtan Gün'ün de hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Burak Elmas'ın efsane Rumen futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.

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