Haftanın kazananı Fenerbahçe

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Banu YELKOVAN - Günlerin günlere, haftaların haftalara, maçların maçlara karıştığı zamanlarda, sezonun ilk hafta içi mesaisine Giresun karşısında çıktı Fenerbahçe. Lige hızlı giren, ancak önce Sivasspor’la berabere kalıp, geçtiğimiz pazar da Başakşehir karşısında beklenmedik bir mağlubiyet yaşayarak frene basan sarı lacivertlilerin, ligin son sıralarındaki rakibi karşısında net bir skor ve iyi bir futbolla gelecek üç puana çok ihtiyacı vardı.

BİR GALİBİYETTEN FAZLASI

Hem Beşiktaş hem Trabzon hem de Galatasaray’ın beklenmedik puan kayıpları yaşadığı bu ilginç haftada, bu üç puanın özgül ağırlığı sıradan bir galibiyetten çok daha fazla olacaktı. Öyle de oldu.

Ligin son sıralarında yer alan, henüz gol atamamış, ilk ve tek puanını geçtiğimiz hafta sonu Konya karşısında golsüz beraberlikten hanesine yazdırmış Giresunspor, maç daha yeni başlamışken, henüz ikinci dakikada yedi ilk golü. Sağ kanattan Rossi’nin ortasını arka direkte tamamlayan Ferdi Kadıoğlu, Altay maçından sonra ligdeki ikinci golünü Onurcan’ın müdahalesine rağmen Giresun ağlarıyla buluşturdu.

MESUT ÇOK COŞKULUYDU

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Giresunspor, son haftalarda izlettiğinden daha derli toplu bir futbol oynuyordu ve ilk yarı biterken ligdeki ilk golünü atmaya da çok yaklaştı. Elle oynama kararı sonrası 40. dakikada kazanılan penaltıyı Balde direğe nişanladı, kalan dakikalarda başka gol gelmeyince devre bu skorla bitti. İkinci yarının 64. dakikasında kısa düşen geri pasında araya giren Berisha, kaptığı topu Mesut Özil’e çıkardı, Mesut Kadıköy'deki ilk golü olarak kayda geçen sayıyı büyük coşkuyla kutladı.

GİRESUN GAYET İYİYDİ

Bir ilk gol de, Giresun’un bu sezonki ilk sayısı olarak, maçın 85. dakikasında Doukara’dan geldi. Giresunspor, geçtiğimiz haftalara nazaran hiç fena oynamadığı maçın son dakikalarına kadar beraberliği kovaladı, bu arada neredeyse gol de yiyecekti ama ikisi de olmayınca maç bu skorla sona erdi.