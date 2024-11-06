Haftanın hakemleri açıklandı! Oğuzhan Çakır ve Atilla Karaoğlan'a görev yok

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Trendyol Süper Lig'de 12. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Geçen hafta Trabzonspor - Fenerbahçe maçında düdük çalan Oğuzhan Çakır ile o maçın VAR hakemi Atilla Karaoğlan'a görev verilmedi.

Süper Lig'de 12. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:



8 Kasım Cuma

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen



9 Kasım Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu

16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük



10 Kasım Pazar

13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler

19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam