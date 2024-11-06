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Haftanın hakemleri açıklandı! Oğuzhan Çakır ve Atilla Karaoğlan'a görev yok

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#Süper Lig#Oğuzhan Çakır#Atilla Karaoğlan
Haftanın hakemleri açıklandı Oğuzhan Çakır ve Atilla Karaoğlana görev yok
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 16:18

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının orta hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR'ı Atilla Karaoğlan'a görev verilmedi.

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Trendyol Süper Lig'de 12. hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Geçen hafta Trabzonspor - Fenerbahçe maçında düdük çalan Oğuzhan Çakır ile o maçın VAR hakemi Atilla Karaoğlan'a görev verilmedi.

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Süper Lig'de 12. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:

8 Kasım Cuma
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen

9 Kasım Cumartesi
13.30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu
16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

10 Kasım Pazar
13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler
19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam

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#Süper Lig#Oğuzhan Çakır#Atilla Karaoğlan

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