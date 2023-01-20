Hadziahmetovic transferinde Galatasaray da devrede!

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Ara transfer döneminde önceliği sol beke veren Galatasaray farklı bölgeler için de temaslarda bulunurken öne çıkan isimlerden biri de Konyaspor’un başarılı futbolcusu Amir Hadziahmetovic.

Konyaspor cephesinin Beşiktaş’ın ilgisini resmen açıkladığı ve en iyi teklifin Championship’ten geldiğini duyurdukları Bosnalı futbolcuya sezon başı da talip olan sarı kırmızılılar devre arasında da nabız yokladı.

BOSNALI OYUNCU AYRILMAK İSTİYOR

Orta sahada forma rekabeti ve kaliteyi arttırmak adına Bosnalı oyuncuyu isteyen Galatasaray, Hadziahmetovic için 3-3.5 milyon Euro önerirken Konyaspor ise 5.5 milyon Euro istiyor. Yeşil beyazlılar sezon başı tekliflere kapılarını kapatsa da 25 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istemesi sonrası teklifler değerlendiriliyor.

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Hadziahmetovic’i isteyen 3 külüpten en iyi teklifi Burnley verirken Beşiktaş’ın transferde bastırdığı ifade edildi. Yerli matematiği nedeniyle sıkıntılı olan Galatasaray’ın ise Uğur Çiftçi transferini çözmesi durumunda rotasını yeniden şekillendireceği öğrenildi.