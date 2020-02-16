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Futbol
Haber Giriş: 16.02.2020 - 14:04,Son Güncelleme:/

Hackerlar, Barcelona'nın Neymar transferini duyurdu!

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Hackerlar, Barcelona'nın Neymar transferini duyurdu!

Barcelona'nın resmi Twitter hesapları hack saldırılarına uğradı ve Neymar transferi hakkında bilgiler sızdırıldı.

Spor Arena Dış Haber | Barcelona, hackerların saldırısına uğradı. İspanyol ekibinin Twitter hesapları çalınırken sürpriz bir paylaşım yapıldı.

Çalınan hesaptan Neymar transferi hakkında bilgiler verilirken ''Özel mesajları okuduk. Neymar, yeniden Barcelona'ya dönecek gibi duruyor.'' sözlerine yer verildi.

Barcelona ise hesaplarını kurtardıktan sonra bir özür mesaj yayınladı ve güvenlik önlemlerinin arttırılacağını açıkladı.

Barcelona'nın şut antrenmanına göz atıyoruz...


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