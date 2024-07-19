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Hacıosmanoğlu'nun listesinde yer alan Manisa FK Başkanı, görevinden istifa etti

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#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#Mevlüt Aktan
Hacıosmanoğlunun listesinde yer alan Manisa FK Başkanı, görevinden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 10:25

Türkiye Futbol Federasyonu Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda TFF Başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde yer alan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, kulüpteki görevinden istifa etti.

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Manisa FK’nın Başkanı Mevlüt Aktan, yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesine girdi. Bu sebeple Aktan, Manisa FK’daki görevinden istifa etti.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Başkanımız Mevlüt Aktan, gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucu TFF'nin yeni Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun Yönetim Kurulu Listesi'nde yer almıştır. Bu gelişme sonrası Başkanımız Mevlüt Aktan Manisa Futbol Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etmiştir. Yeni başkanımız ve yönetim kurulumuz önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacaktır. Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sayın Mevlüt Aktan'ı ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'ni tebrik ediyor, Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

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#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#Mevlüt Aktan

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