Hacı Doğan: Türkiye'den bahsedilirken ilk önce Buğra'nın adı geçiyor

Türkiye Muay Thai Milli Takım Antrenörü Hacı Doğan, öğrencisi Buğra Tugay Erdoğan'ın tarihe geçen altın madalyasının perde arkasını Spor Arena'ya anlattı.

Sporcuların başarıya ulaşmalarının ilk adımının kendilerine inanmalarından geçtiğini ifade eden deneyimli antrenör, Buğra Tugay Erdoğan'ın eğitim ve spor hayatını birlikte başarılı bir şekilde yürütebilmesine de dikkati çekti.

Hacı Doğan ayrıca Muay Thai'nin daha ileriye gidebilmesi için medyanın üzerine düşen görevlerin de altını çizdi ve bu doğrultuda müsabakaların daha geniş kitlelere ulaştırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

SABAH 9'DA DERSİ VARSA 6'DA KALKAR İDMAN YAPARDI

"Sporcunun önce kendisinin inanması gerekiyor. Yalnızca spor yaparak başka şeylerle uğraşmayıp başarılı olacağını düşünenler genelde yanılıyor. En çok başarısız olan kesim onlar. Buğra'nın sabah 9'da üniversitede olması gerekiyorsa sabah 6'da kalkıp antrenmanını yapıyordu. Akşam okuldan gelince de idman yapıyordu. Günde iki idman yaparak şampiyon oldu."

TÜRKİYE DENİLİNCE İLK ÖNCE BUĞRA'NIN ADI GEÇİYOR

"Uluslararası arenada Türkiye'den bahsedilirken ilk önce Buğra'nın adı geçiyor. Yeni başarılı sporculardan bahsedilirken de 'daha önce Buğra şampiyon olmuştu' tarzında adını geçiriyor."

İDEAL SPORCU DİSİPLİNLİ, ÖZVERİLİ, SAYGILI VE AHLAKLI OLMALI

"İdeal sporcu ilk önce genel ahlak sahibi olmalı. Daha sonra spor ahlakı da olmalı. Bunların üzerinde disiplin ve özverili çalışarak saygılı da olursa başarı kaçınılmaz olur"