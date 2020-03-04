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GeriFutbol Haaland'ın ardından 35 Milyon euroluk transfer hamlesi!
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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2020 - 13:07,Son Güncelleme:/

Haaland'ın ardından 35 Milyon euroluk transfer hamlesi!

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Haaland'ın ardından 35 Milyon euroluk transfer hamlesi!
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Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın ardından geleceğe yönelik bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak üzere. Hedefteki oyuncu 16 yaşındaki Jude Bellingham.

Devre arası transfer döneminde 21 Milyon euroya Erling Haaland'ı kadrosuna katan sarı-siyahlılar gözünü geleceğe dikti. Kadrosunda Haaland, Sancho, ve Reyna gibi genç yetenekleri bulunduran Dortmund, Jadon Sancho'yu yüksek bir fiyata satma ihtimaline karşılık aradığı yeni ismi buldu.

Alman devinin hedefindeki oyuncu İngiltere'nin Birmingham City kulübünde forma giyen Jude Bellingham.

16 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunu 35 Milyon euroya transfer etmek isteyen Dortmund'un oyuncu ile anlaşıtığı iddia edildi. Birmingham City teklifi kabul ederse kulüp rekoru kırarak kasasına yüklü miktarda parayı koyacak.

Haalandın ardından 35 Milyon euroluk transfer hamlesi

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