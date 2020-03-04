Haaland'ın ardından 35 Milyon euroluk transfer hamlesi!

Devre arası transfer döneminde 21 Milyon euroya Erling Haaland'ı kadrosuna katan sarı-siyahlılar gözünü geleceğe dikti. Kadrosunda Haaland, Sancho, ve Reyna gibi genç yetenekleri bulunduran Dortmund, Jadon Sancho'yu yüksek bir fiyata satma ihtimaline karşılık aradığı yeni ismi buldu.

Alman devinin hedefindeki oyuncu İngiltere'nin Birmingham City kulübünde forma giyen Jude Bellingham.

16 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunu 35 Milyon euroya transfer etmek isteyen Dortmund'un oyuncu ile anlaşıtığı iddia edildi. Birmingham City teklifi kabul ederse kulüp rekoru kırarak kasasına yüklü miktarda parayı koyacak.