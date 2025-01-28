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Haaland'ı keşfeden scout şefi John Vik Beşiktaş'ta!

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#Beşiktaş#Erling Haaland#John Vik
Haalandı keşfeden scout şefi John Vik Beşiktaşta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 15:54

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ı keşfeden Molde'nin eski scout şefi John Vik, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş merakla beklenen scout yapılanması için beklenen hamleyi yaptı.

Habertürk'ün haberine göre; Siyah-beyazlılar, Erling Haaland'ı keşfeden Molde'nin eski scout şefi John Vik'le her konuda anlaşmaya vardı.

Vik, Beşiktaş'ta Kuzey Ülkeleri ve Kuzey Amerika'dan sorumlu scout olarak görev yapacak.

Daha önce de Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde görev yapan tecrübeli gözlemci Molde'de Haaland'ın takıma katılmasında etkili rol oynamıştı.

Norveçli scout, Molde'nin yanı sıra Cardiff ve Manchester United'da da çalıştı.

Siyah-beyazlıların Vik ile resmi imzaları atıp kısa süre içinde transfer çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Haalandı keşfeden scout şefi John Vik Beşiktaşta

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#Beşiktaş#Erling Haaland#John Vik

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