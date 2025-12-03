×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Haaland tarihe geçti, 9 gollü maçı Manchester City kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere Premier Lig#Erling Haaland#Manchester City
Haaland tarihe geçti, 9 gollü maçı Manchester City kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 00:28

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 5- mağlup etti. İngiliz devinde Erling Haaland tarihe geçti.

Haberin Devamı

Fulham ile Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Manchester City 5-4 kazandı.

Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golleri; Erling Haaland, Reijnders, Foden (2) ve Berge (k.k) kaydetti.

Fulham ise sayılarını Smith Rowe, İwobi ve Chukwueze (2) ile buldu.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 28 yaptı. Fulham ise 17 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Manchester City, Sunderland'i evinde ağırlayacak. Fulham ise Crystal Palace'ı konuk edecek.

Gözden KaçmasınFenerbahçe ile anılan Lewandowski için Barcelonadan karar çıktıFenerbahçe ile anılan Lewandowski için Barcelona'dan karar çıktı!Haberi görüntüle

HAALAND TARİHE GEÇTİ

Maçtaki gol perdesini açan Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti.

Norveçli yıldız, çıktığı 111 maçta 100 gole ulaşarak bunu en kısa sürede başaran Premier Lig futbolcusu oldu.

Bu sezon Haaland, 19 maçta forma giydi ve 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere Premier Lig#Erling Haaland#Manchester City

BAKMADAN GEÇME!