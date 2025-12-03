Haaland tarihe geçti, 9 gollü maçı Manchester City kazandı!

Haberin Devamı

Fulham ile Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Manchester City 5-4 kazandı.

Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golleri; Erling Haaland, Reijnders, Foden (2) ve Berge (k.k) kaydetti.

Fulham ise sayılarını Smith Rowe, İwobi ve Chukwueze (2) ile buldu.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 28 yaptı. Fulham ise 17 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Manchester City, Sunderland'i evinde ağırlayacak. Fulham ise Crystal Palace'ı konuk edecek.

HAALAND TARİHE GEÇTİ

Maçtaki gol perdesini açan Erling Haaland, Premier Lig tarihine geçti.

Norveçli yıldız, çıktığı 111 maçta 100 gole ulaşarak bunu en kısa sürede başaran Premier Lig futbolcusu oldu.

Bu sezon Haaland, 19 maçta forma giydi ve 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

