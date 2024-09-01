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Haaland, Premier Lig’de 8. kez hat-trick yaptı! Kane, Henry ve Owen'ı yakaladı...

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#İngiltere Premier Lig#Erling Haaland#Hat-Trick
Haaland, Premier Lig’de 8. kez hat-trick yaptı Kane, Henry ve Owenı yakaladı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 12:40

Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, West Ham United ağlarına gönderdiği 3 golle Premier Lig’de 8. kez hat-trick yaparak Thierry Henry, Harry Kane ve Michael Owen’ı yakaladı.

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Manchester City'nin Premier Lig’in 3. haftasında deplasmanda West Ham United’ı 3-1’lik skorla mağlup ettiği mücadelede Norveçli yıldız Erling Haaland, attığı 3 golle yıldızlaştı.

Premier Lig’de 8. kez hat-trick yapan Haaland, bu alanda Thierry Henry, Harry Kane ve Michael Owen’ı yakaladı.

Haaland, Premier Lig’de 8. kez hat-trick yaptı Kane, Henry ve Owenı yakaladı...

24 yaşındaki futbolcu, Premier Lig’de en çok hat-trick yapan futbolcular listesinde 12 kez ile Sergio Agüero, 11 kez ile Alan Shearer, 9 kez ile Robbie Fowler’ın ardında Thierry Henry, Harry Kane ve Michael Owen ile birlikte 4. sırada yer aldı.

24 yaşındaki santrafor, son 2 sezonu Premier Lig’de gol krallığında zirvede tamamladı.

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Norveçli golcü, yeni sezonun ilk 3 haftası geride kalırken, attığı 7 golle gol krallığında ilk sırada bulunuyor.

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#İngiltere Premier Lig#Erling Haaland#Hat-Trick

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