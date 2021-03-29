Haaland için gittiler Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istediler!

Spor Arena Dış Haber | Trabzonspor kalesinde gösterdiği performansla adından söz ettiren Uğurcan Çakır, Milli Takım'da da performansına aynı şekilde devam ediyor. Avrupa'da birçok takımın transfer listesinde bulunan 24 yaşındaki kaleci, son olarak İngiliz devi Liverpool'un radarına girmiş durumda...

İngiliz The Express gazetesinin haberine göre Norveç ile Türkiye arasındaki maçta Erling Haaland'ı izlemek için gelen Liverpool scout ekibi, Uğurcan Çakır'a hayran kaldı.

UĞURCAN'DAN ÇOK ETKİLENDİLER! TRANSFER RAPORU...

Haaland için maça gelen Liverpool scout ekibinin Uğurcan'ın performansından çok etkilendiği ve yedek kaleci Adrian'ın yerine Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesi gerektiği hakkında rapor hazırladığı kaydedildi.

Uğurcan Çakır, İngiltere'de Chelsea'nin de gündemine gelmiş ancak Chelsea, Edouard Mendy'i kadrosuna katmıştı.

TRABZONSPOR'A NE KADAR TEKLİF EDİLECEK?

İngiliz basınında yer alan haberde Liverpool'un Milli kaleci için Trabzonspor'a 18-20 milyon euro bonservis ücreti teklif edebileceği belirtiliyor.

ALISSON OLMAYINCA...

Liverpool'da bu sezon takımın as kalecisi Alisson'un sakat olduğu dönemlerde kaleyi Adrian ve Caoimhin Kelleher korumuştu. Ancak her iki kaleci de bekleneni verememiş ve Jürgen Klopp'un ekibi ciddi puan kayıpları yaşamıştı.

LEIPZIG VE SEVILLA

Öte yandan Uğurcan Çakır ile Liverpool'un dışında Leipzig ve Sevilla'nın da ilgilendiği iddia edildi. Uğurcan'ın EURO 2020'den sonra ise bonservis değerini daha çok arttırabileceği ve bu takımların turnuva öncesi başarılı kaleci için harekete geçecekleri yazıldı.

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