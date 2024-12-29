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Haaland gol orucunu bozdu, Manchester City nefes aldı

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#Premier Lig#Manchester City#Leicester City
Haaland gol orucunu bozdu, Manchester City nefes aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 19:31

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Erling Haaland'ın gol orucunu bozduğu maçta Leicester City'yi 2-0 yendi.

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, Leicester City'ye konuk oldu.

Manchester City, Leicester City'yi 2-0 mağlup ederek ligde 4 maç sonra kazandı.

City'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Savinho ve 74. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Bu galibiyetle Manchester City'nin 8 maçlık deplasmanda kazanamama serisi biterken Erling Haaland da 3 maç sonra golle tanıştı.

Son 12 maçta 1 galibiyet elde edebilen Manchester City, puanını 31 yaptı ve 5. sırada yer aldı. Düşme hattında bulunan Leicester City ise 14 puanda kaldı.

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#Premier Lig#Manchester City#Leicester City

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