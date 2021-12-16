Haaland coştu, Dortmund evinde farklı kazandı!

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Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Greuther Fürth'ü konuk etti.

Ligde 2 maçtır galip gelemeyen Dortmund, Greuther Fürth'e karşı net bir galibiyet aldı ve sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 33. dakikada penaltıdan ve 82. dakikada Erling Haaland ve 89. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Haaland, bu sezon Bundesliga'da oynadığı 10 maçta 13 gol kaydetmiş oldu.

Bu sonucun ardından Dortmund 34 puana yükseldi ve lider Bayern'in 6 puan gerisinde takibini sürdürdü. Greuther Furth ise 4 puan ile son sırada kaldı.