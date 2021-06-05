GZT Giresunspor'da yeni sportif direktör Fatih Kavlak!

Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor, futbol direktörlüğü görevi için Fatih Kavlak ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol direktörü olarak görev alacak Fatih Kavlak'ın kulübümüze profesyonelleşme anlamında önemli katkılar vereceğine inanıyoruz. Giresunspor camiası olarak kendisine hoş geldin diyor, kulübümüz için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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