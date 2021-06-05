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GeriFutbol GZT Giresunspor'da yeni sportif direktör Fatih Kavlak!
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Futbol
Haber Giriş: 05.06.2021 - 23:50 | Son Güncelleme:

GZT Giresunspor'da yeni sportif direktör Fatih Kavlak!

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GZT Giresunspor'da yeni sportif direktör Fatih Kavlak!

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Giresunspor, sportif direktörlük görevine Fatih Kavlak'ı getirdi.

Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor, futbol direktörlüğü görevi için Fatih Kavlak ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbol direktörü olarak görev alacak Fatih Kavlak'ın kulübümüze profesyonelleşme anlamında önemli katkılar vereceğine inanıyoruz. Giresunspor camiası olarak kendisine hoş geldin diyor, kulübümüz için yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GZT Giresunsporda yeni sportif direktör Fatih Kavlak

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