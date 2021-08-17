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GeriFutbol GZT Giresunspor Souleymane Doukara'yı transfer etti
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Futbol
Haber Giriş: 17.08.2021 - 21:08 | Son Güncelleme:

GZT Giresunspor Souleymane Doukara'yı transfer etti

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GZT Giresunspor Souleymane Doukara'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, santrfor Souleymane Doukara ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-Ettifaq'ın 29 yaşındaki oyuncusu Souleymane Doukara ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

Senegal asıllı Fransız futbolcu Türkiye'de daha önce Ankaraspor ve Antalyaspor'da forma giymişti.

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