GZT Giresunspor çıkışa geçti

Haberin Devamı

Sezona Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleri ile başlayan Yeşil Beyazlılar, ardından Konyaspor ve Kayserispor ile berabere kaldı.

2 Ekim’de deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup eden ve Süper Lig’deki ilk galibiyetini alan GZT Giresunspor, o maçın ardından Çaykur Rizespor’u da 2-0 yenerek ilk kez üst üste ikinci galibiyetine imza attı. Ligin 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor, 11. haftada evinde oynadığı Antalyaspor maçında ise rakibine 2-1 yenildi.

12. haftada Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen Yeşil Beyazlılar, o maçtan sonra çıktığı maçlarda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve son olarak Fatih Karagümrük’ü mağlup ederek, 3’te 3 yaptı ve puanını 19’a yükseltti.