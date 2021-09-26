GZT Giresunspor 1-1 Yukatel Denizlispor (Maç Özeti ve Golleri)

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Süper Lig 7. hafta mücadelesinde GZT Giresunspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Konuk takımı öne geçiren golü 17. dakikada Joseph Attamah kaydetti. Ev sahibi takımın beraberlik sayısı ise 21. dakikada Fousseni Diabate'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Yukatel Kayserispor puanını 11'e yükseltti ve 8. basamağa tırmandı. Bu sezon ikinci beraberliğini elde eden GZT Giresunspor ise puanını 2 yaptı ve 19. sırada kaldı.

Ligde önümüzdeki hafta Yukatel Kayserispor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. GZT Giresunspor ise Göztepe deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Zeki Yavru sol kanattan getirdiği topta ceza sahasının ön tarafında pasını Filavio'ya aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda top üst direğin hemen üzerinden auta gitti.

14. dakikada Sergio'nun ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Doukara'nın vuruşunda direğe çarparak auta gitti.

17. dakikada Mehsah'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde boş durumda bulunan Attamah topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

21. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına verdiği pasta Diabete topla buluştu. Bu oyuncu boş pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Lung'un bakışları arasında ağlara gitti. 1-1

26. dakikada Süleymanov'un ara pasında ceza sahasına giren Doukara, topu arka direkte bulunan Diabete ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

45. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortaladığı ortada Traore topa gelişine vurdu. Topu kaleci Lung köşeden güçlükle kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR İKİNCİ YARI (BİRAZDAN)