×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Gyökeres, Arsenal’e transfer oluyor! Bonservisini duyurdular

Güncelleme Tarihi:

#Victor Gyökeres#Arsenal Transferi#Sporting Lizbon
Gyökeres, Arsenal’e transfer oluyor Bonservisini duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 14:43

Bir dönemin adı Fenerbahçe ile de anılan Victor Gyökeres, Arsenal’e transfer olmak için Londra’ya uçuyor. İsveçli golcünün bonservisi belli oldu.

Haberin Devamı

Sporting Lizbon’un gol makinesi Gyökeres, Arsenal’e transfer olmak için Londra’ya uçuyor.

Yıldız golcü, bugün (25 Temmuz Cuma) Mallorca’dan Londra’ya uçacak ve Arsenal için sağlık kontrolünden geçecek.

Kontrollerin bir kısmını 26 Temmuz Cumartesi yapacak Gyökeres, işlemlerinin tamamlanmasının ardından kendisini resmen Arsenal’in futbolcusu yapacak sözleşmeye imza atacak.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Portekiz’in Record gazetesine göre Gyökeres için Arsenal 63.5 milyon Euro bonservis ödeyecek ve anlaşmada 10 milyon euro bonus bulunuyor.

Öte yandan Gyökeres’in temsilcisi, transfer için Sporting’den alacağı 6.5 milyon Euroluk komisyondan vazgeçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Victor Gyökeres#Arsenal Transferi#Sporting Lizbon

BAKMADAN GEÇME!