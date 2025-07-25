Gyökeres, Arsenal’e transfer oluyor! Bonservisini duyurdular

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Sporting Lizbon’un gol makinesi Gyökeres, Arsenal’e transfer olmak için Londra’ya uçuyor.

Yıldız golcü, bugün (25 Temmuz Cuma) Mallorca’dan Londra’ya uçacak ve Arsenal için sağlık kontrolünden geçecek.

Kontrollerin bir kısmını 26 Temmuz Cumartesi yapacak Gyökeres, işlemlerinin tamamlanmasının ardından kendisini resmen Arsenal’in futbolcusu yapacak sözleşmeye imza atacak.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Portekiz’in Record gazetesine göre Gyökeres için Arsenal 63.5 milyon Euro bonservis ödeyecek ve anlaşmada 10 milyon euro bonus bulunuyor.

Öte yandan Gyökeres’in temsilcisi, transfer için Sporting’den alacağı 6.5 milyon Euroluk komisyondan vazgeçti.