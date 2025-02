'Güzellik yarışmalarında ikinci her zaman birincidir'

Haberin Devamı

D-Smart’ın futbol ve 90’lar müziklerini bir araya getiren sevilen programı 90’lar Futbol Smart’ta Berke Kosova ve Semih Sezerli’nin konuğu, manken ve şarkıcı Ece Gürsel oldu.

Gürsel programda yaptığı konuşmada, “Bütün video kliplerimde bana seksapaliteni göster dediler, pop şarkılar yapıp hızlı yükselebileceğimi söylediler. Ama ben kendi alternatif müziğimi yapacağımı söyledim. Şu anda da kendi alternatif müziğimi yapıyorum. Ben görselliğimle değil sanatımla ön plana çıkmaya çalıştım ve piyasaya öyle girdim. Öbür türlüsü benim için çok kolaydı” ifadelerini kullandı.

“HEP KENDİMİ DENEMEYİ VE YARIŞMAYI SEVEN BİR İNSANDIM”

İnsan her şeyden önce kendini bilmeli diyen Gürsel, “Modellikte yirmi yedinci senemdeyim ve Türkiye’de gelmiş geçmiş en iyi modellerden biriyim. Güzellik yarışmalarında çok ikinci seçilmişliğim var ama ben hiçbir zaman yarışmaları baz almadım. Hep kendimi denemeyi ve yarışmayı seven bir insandım. Yarışmalarda birinci veya ikinci olmam hiç önemli değil. Çünkü o yarışmalarda ikinci her zaman birincidir. Ben bunları bilerek yarışmalara girdim. Yarışmalarda genelde birinci olan bellidir” dedi.

