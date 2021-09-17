Güzel oyun iyi başlangıç

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Spor Servisi - Banu YELKOVAN Karşılaşmadan önce biri, Galatasaray’ın İtalyan rakibi karşısında bu kadar üstün, bu kadar baskın oynayacağını söyleseydi, buna inanacakların sayısı, inanmayacaklardan çok daha az olurdu muhtemelen. Oysa Fatih Terim yönetiminde, giderek gençleşen Galatasaray, ilk 45 biterken Lazio karşısında çok baskın şekilde öndeydi.

İlk yarıda sahada, her topa basan, her topa yetişen, ikili mücadelelerde üstün, kaybedilen topu geri kazanma süresi düşük, topsuz oyunda rakibe alan bırakmayan ve hücumda şevkli genç oyuncular ile uzun zamandır izlediğimiz en iyi Galatasaray vardı.

KABUS OLACAK GOL

İlk yarıda defalarca rakip kaleyi yokladı Galatasaray... Maçın başlarında Cicaldau, dakika 10’da Halil Dervişoğlu’nun son anda kornere çelinen vuruşu, dakika 23’te Morutan’ın direkte patlayan şık vuruşu, dakika 26’da Kerem Aktürkoğlu, ilk yarı biterken yine Morutan derken bol pozisyon yakaladı ancak sonuç çıkaramadı Galatasaray. Belki de bunun motivasyonuyla, ikinci yarıya öyle bir tempoyla başladı ki zaten o 10 dakikadan gol çıkmaması şaşırtıcı olurdu. Gol, baskının sonucunda rakip kaleci Strakosha’nın kabuslarına girecek bir kendi kalesine golden geldi ve maçın tek golü olarak kayıtlara geçti.

CICALDAU FARK YARATTI

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Galatasaray, oyuncu değişikliklerine kadar üstün götürdüğü oyunu, değişikliklerden sonra rölantiye aldı. Takım olarak iyiydi, fark yaratan en önemli isim Cicaldau’ydu; hem oyunu kurmada hem rakibi üzerine çekerek takım arkadaşlarına alan yaratmakta hem rakipten top çalmada göz doldurdu.

Gruptaki diğer maçta Marsilya, son dakikada yediği golle Lokomotiv Moskova deplasmanından beraberlikle dönünce, Galatasaray, bu çok zor gruba kendisini liderliğe taşıyan üç puanla başladı.