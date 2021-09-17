Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karar verildi İstanbulda 15 bin taksiye kameraKarar verildi! İstanbul'da 15 bin taksiye kamera#İstanbul
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldıEşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldı#Himmet Aydemir
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kaygalak: Temassız yöntemler giderek zenginleşiyorİş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kaygalak: 'Temassız' yöntemler giderek zenginleşiyor#Temassız Ödeme
KKTC’de asgari ücret brüt 4970 lira olduKKTC’de asgari ücret brüt 4970 lira oldu#KKTC
Aramızdaki mesafeyi koşmadan kapatamayızAramızdaki mesafeyi koşmadan kapatamayız#Beşiktaş
Son Dakika: Mesut Özil Avrupaya 3 yıl sonra döndü Arsenalin ardından...Son Dakika: Mesut Özil Avrupa'ya 3 yıl sonra döndü! Arsenal'in ardından...#Fenerbahçe
Murat Evgin’den İspanya’da 3 gün üst üste konserMurat Evgin’den İspanya’da 3 gün üst üste konser#Murat Evgin
Almanya’nın tek kadın başbakan adayıAlmanya’nın tek kadın başbakan adayı#Almanya
AUKUS depremiAUKUS depremi#AUKUS
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabasıÜnlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! #Michelle Heaton
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Güzel oyun iyi başlangıç

#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Lazio
Güzel oyun iyi başlangıç

Galatasaray özellikle ilk 45'te Lazio'dan çok üstün oynadı.

Haberin Devamı

Spor Servisi - Banu YELKOVAN Karşılaşmadan önce biri, Galatasaray’ın İtalyan rakibi karşısında bu kadar üstün, bu kadar baskın oynayacağını söyleseydi, buna inanacakların sayısı, inanmayacaklardan çok daha az olurdu muhtemelen. Oysa Fatih Terim yönetiminde, giderek gençleşen Galatasaray, ilk 45 biterken Lazio karşısında çok baskın şekilde öndeydi.

Galatasaray 1-0 Lazio (Maçın özeti)Galatasaray 1-0 Lazio (Maçın özeti)

İlk yarıda sahada, her topa basan, her topa yetişen, ikili mücadelelerde üstün, kaybedilen topu geri kazanma süresi düşük, topsuz oyunda rakibe alan bırakmayan ve hücumda şevkli genç oyuncular ile uzun zamandır izlediğimiz en iyi Galatasaray vardı.

KABUS OLACAK GOL

İlk yarıda defalarca rakip kaleyi yokladı Galatasaray... Maçın başlarında Cicaldau, dakika 10’da Halil Dervişoğlu’nun son anda kornere çelinen vuruşu, dakika 23’te Morutan’ın direkte patlayan şık vuruşu, dakika 26’da Kerem Aktürkoğlu, ilk yarı biterken yine Morutan derken bol pozisyon yakaladı ancak sonuç çıkaramadı Galatasaray. Belki de bunun motivasyonuyla, ikinci yarıya öyle bir tempoyla başladı ki zaten o 10 dakikadan gol çıkmaması şaşırtıcı olurdu. Gol, baskının sonucunda rakip kaleci Strakosha’nın kabuslarına girecek bir kendi kalesine golden geldi ve maçın tek golü olarak kayıtlara geçti.

Son Dakika: Galatasaray - Lazio maçında Strakoshadan inanılmaz hata Ters gelen topu tutamadı ve...Son Dakika: Galatasaray - Lazio maçında Strakosha'dan inanılmaz hata! Ters gelen topu tutamadı ve...

CICALDAU FARK YARATTI

Haberin Devamı

Galatasaray, oyuncu değişikliklerine kadar üstün götürdüğü oyunu, değişikliklerden sonra rölantiye aldı. Takım olarak iyiydi, fark yaratan en önemli isim Cicaldau’ydu; hem oyunu kurmada hem rakibi üzerine çekerek takım arkadaşlarına alan yaratmakta hem rakipten top çalmada göz doldurdu.

Gruptaki diğer maçta Marsilya, son dakikada yediği golle Lokomotiv Moskova deplasmanından beraberlikle dönünce, Galatasaray, bu çok zor gruba kendisini liderliğe taşıyan üç puanla başladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#Lazio