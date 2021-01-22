Güzel futbol beklerken bizim gibi dondu kaldı

Son dört haftada yenilmeyen Sivasspor ile son 5 haftada puan kaybetmeyen Fenerbahçe’nin maçından beklentisi yüksek olanlar umduğunu bulamadı. Sıfırın altında 10 derecede oynanan maçta, oyunun temposu da donmuş gibiydi. Son haftalarda ofansif anlamda oturan oyunu, birlikte oynamaya alışan kadrosu, hafta içinde gelen Mesut Özil transferi, haftalardır devam eden galibiyet serisi derken moral motivasyonunu üst düzeye taşımış Fenerbahçe adına iyi futbol beklentisinin zemini gayet sağlamdı. Avrupa Ligi fikstürü biten ve sakatlarının dönüşüyle rahatlayan Sivasspor’un da kolay kolay yenilgiyi kabul etmeyeceğini ortadaydı. Rıza Çalımbay blok savunmasıyla orta sahayı tamamen kapatınca, Fenerbahçe bu savunmayı çözmek için elinde kalan en önemli silah olan kanatları etkin iyi kullanamayınca, orta sahanın kilit ismi Ozan Tufan’ın da sarı kart cezalısı olduğu haftada, futbol adına sahaya yansıyan pek bir şey olmadı.

BEKLENEN OLMADI

İki takımın da beklentilerin altında kaldığı ilk yarıda, karşılıklı gollerin ilki dakika 18’de Yatabare’nin ayağından bile değil, topuğundan geldi. Yüzü kaleye dönük olsa, atıp atamayacağı tartışılır pozisyonda top herkesin şaşkın bakışları altında ağları buldu. Pozisyon açısından oldukça kısır ilk yarıda, Fenerbahçe’nin ilk şutu maçın ilk yarısı bitmek üzereyken, 39. dakikada geldi. Sivasspor’un Fenerbahçe’yi kitleyip, Erdoğan ve özellikle Gradel’in ayağından kontratak yakalama planının da sadece ilk kısmı sahaya yansıdı. Ev sahibi takımı olarak, Anadolu ekiplerinin deplasmanda uygulamalarına alışkın olduğumuz taktiği kendi evlerinde uygulamayı seçmişlerdi. Fenerbahçe de fazla açık vermeyince o plan da gerçekleşmedi.

İlk yarı biterken, uyumayalım donarız noktasında, Sivasspor’un çıkarken kaptırdığı topu kapan Mert Hakan’ın ortasında Appindangoye’nin haddinden fazla açılan kolundan gelen haklı penaltıyı Valencia gole çevirince, herkes uyanır gibi oldu. Ancak ikinci yarının da ilk yarıdan çok farkı yoktu. İki takımın maçının sonunda sevinen Beşiktaş oldu.

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