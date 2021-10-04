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Güven Yalçın'ın golü sonrası Cenk Tosun: Anılarım canlandı

#Cenk Tosun#Beşiktaş#Güven Yalçın
Güven Yalçının golü sonrası Cenk Tosun: Anılarım canlandı

Beşiktaş'ta 2016/17 sezonunda Benfica'ya attığı muhteşem golle Şampiyonlar Ligi'nde yılın golünü atan Cenk Tosun, Güven Yalçın'ın Sivasspor maçında attığı benzer golü yorumladı.

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Güven Yalçın’ın önceki gün Vodafone Park’ta attığı gol sonrası takımın eski golcüsü Cenk Tosun akıllara gelmişti. Tosun Paşa’nın 23 Kasım 2016’da Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’yı yıkan volesinin ardından 1775 gün sonra bu golün benzeri, Sivasspor karşısında takımın 22 yaşındaki forveti Güven Yalçın’dan geldi.

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Cenk: Anılarım canlandı

Güven Yalçın’ın Sivasspor filelerine gönderdiği gol sonrasında akıllar, 23 Kasım 2016’da Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Beşiktaş-Benfica mücadelesine gitmişti. Bu karşılaşmada Andreas Beck’in gönderdiği topu, ceza sahasından vurduğu voleyle Portekiz ekibinin ağlarına gönderen Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi’nde o sezonun golünü kaydetmişti. Şu anda Everton forması giyen Cenk Tosun, Güven Yalçın’ın golüyle ilgili olarak Fanatik’e konuştu.

Yıldız forvet, “Beşiktaş maçlarını genelde takip ediyorum. Güven’in golünü de izledim. Muhteşem bir gol attı. Güven’in golünü görünce benim de anılarım canlandı” ifadelerini kullandı.

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#Cenk Tosun#Beşiktaş#Güven Yalçın