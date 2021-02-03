Güven Yalçın'dan Sergen Yalçın'a eleştiri

Beşiktaş'tan Lecce'ye satın alma opsiyonuyla kiralık giden Güven Yalçın, imza töreninde konuştu.

Beşiktaş'ta başkan ve teknik direktör değişikliği sonrası forma şansı bulamadığını belirten 22 yaşındaki golcü, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler." diye konuştu.

Lecce'nin transferden sorumlu yöneticisi Pantaleo Corvino ise Güven Yalçın transferi hakkında ''Güven Yalçın'ın transferi bizim için imkansızdı ve biz, imkansız bir transferi gerçekleştirdik.'' ifadelerini kullandı.

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