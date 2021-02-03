Güven Yalçın, Lecce'ye imzayı attı! 10 numaralı forma...

Serie A takımlarından Lecce, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Güven Yalçın ile sözleşme imzaladı.

Güven Yalçın, Lecce'de 10 numaralı formanın sahibi oldu.

Lecce'nin transferden sorumlu yöneticisi Pantaleo Corvino ise Güven Yalçın transferi hakkında ''Güven Yalçın transferi bizim için imkansızdı ve biz, imkansız bir transferi gerçekleştirdik.'' sözlerini kullandı.

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