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Futbol
Haber Giriş: 03.02.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Güven Yalçın, Lecce'ye imzayı attı! 10 numaralı forma...

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Güven Yalçın, Lecce'ye imzayı attı! 10 numaralı forma...
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Beşiktaş'tan Lecce'ye transfer olan Güven Yalçın, İtalyan ekibiyle sözleşme imzaladı. Güven, yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek.

Serie A takımlarından Lecce, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Güven Yalçın ile sözleşme imzaladı.

Güven Yalçın, Lecce'de 10 numaralı formanın sahibi oldu.

Lecce'nin transferden sorumlu yöneticisi Pantaleo Corvino ise Güven Yalçın transferi hakkında ''Güven Yalçın transferi bizim için imkansızdı ve biz, imkansız bir transferi gerçekleştirdik.'' sözlerini kullandı.

Güven Yalçın, Lecceye imzayı attı 10 numaralı forma...

Güven Yalçın, Lecceye imzayı attı 10 numaralı forma...

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